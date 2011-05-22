Sie trinken zu wenig und naschen zu viel

Das ist der Ergebnis einer Studie des Forschungsinstituts für Kinderernährung (FKE) in Dortmund. Die Wissenschaftler hatten die Ernährungsgewohnheiten in 525 repräsentativ ausgesuchten Haushalten mit ein bis drei Jahre alten Kindern untersucht.



Gerade im Kleinkindalter bildeten sich die Ernährungsgewohnheiten heraus, die, einmal falsch eingeübt, langfristig die Gesundheit beeinflussten. "Beim Übergang vom Brei zum Familienessen übernehmen die Kinder das Essverhalten der Erwachsenen. Danach ändert sich die Ernährung kaum noch", sagte FKE-Ernährungswissenschaftlerin Annett Hilbig.



Die sogenannte Greta-Studie (German Representative Study of Todder Alimentation) ist in Zusammenarbeit mit TNS Healtcare unter Förderung von Alete entstanden. Die befragten Haushalte füllten Fragebögen aus und erstellten Ernährungsprotokolle.