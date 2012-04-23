Sieben Insolvenzen bei Firmengruppe Ing. Hofer Holding

Korneuburg/Wilfersdorf. Die Ing. Hofer Holding GmbH, die die Sparten Transport, Handel sowie Dachdeckerei und Zimmerei betreibt, nimmt ihre Gesamt-Reorganisation mittels Sanierungsverfahren bzw. Konkursen in Angriff.



Laut Creditreform hat die Ing. Hofer Holding GmbH (18 Mitarbeiter) ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Die Transport-Sparte der Hofer-Gruppe ist von den Insolvenzen nicht betroffen.



"Durch die Wirtschaftskrise vor allem in der Baubranche in den vergangenen Jahren kam es zu erheblichen Ertragseinbrüchen im Dachdeckerei-Gewerbe der Hofer-Gruppe und damit zu einem erhöhten Finanzierungsbedarf", heißt es im Insolvenzantrag aus der Feder des renommierten Sanierungsanwalts Karl Engelhart. "Nachdem wesentliche Vermögenswerte der Hofer-Gruppe in Immobilien gebunden sind, konnte der erhöhte Liquiditätsbedarf nicht kurzfristig aus eigener Kraft aufgebracht werden." Nachsatz: "Das Management hat darauf rechtzeitig reagiert und Anfang dieses Jahres mit den finanzierenden Banken Gespräche hinsichtlich der dringend erforderlichen Zusatzfinanzierung aufgenommen." Aus Sicht der Hofer-Gruppe "völlig überraschend sind diese Gespräche nach mehreren Bankenrunden nunmehr gescheitert, und es wurden die Kreditlinien Anfang April 2012 fällig gestellt".



Ing. Hofer Holding GmbH, Wilfersdorf

Laut Creditreform hat die Holding rund 9,369 Millionen Euro Schulden, die Aktiva werden mit 2,555 Millionen Euro beziffert.



"Die Erfüllung des Sanierungsplanes soll durch die Veräußerung nicht betriebsnotwendiger Vermögenswerte und insbesondere den geplanten Überschüssen aus der Unternehmensfortführung gewährleistet werden", heißt es im Antrag weiter. "Die bereits eingeleiteten massiven und umfangreichen Reorganisationsmaßnahmen der Hofer-Gruppe werden zudem fortgesetzt."

<br style="font-weight: bold;" /> Hofer Privatstiftung

Die Mutter der Holding, die Hofer Privatstiftung, hat 4,883 Millionen Euro Passiva und 2,896 Millionen Euro Vermögen. Ihr gehören auch die Betriebsliegenschaften der Hofer-Gruppe bestehend aus 39 Grundstücken. Diese sind mit 6,7 Millionen Euro an Pfandrechten belastet.



Ing. Hofer Dachdecker, Spengler, Zimmerer GmbH, Wilfersdorf

Das Unternehmen (40 Mitarbeiter) ist ebenfalls insolvent, ein Sanierungsverfahren wird angestrebt. Die Passiva betragen 5,51 Millionen Euro, die Aktiva 1,33 Millionen Euro.

<br style="font-weight: bold;" /> Ing Graf Zimmerei und Holzbau GmbH, Ebersdorf an der Zaya

Der Betrieb (13 Mitarbeiter) hat ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt, die Passiva werden mit 1,631 Millionen Euro beziffert, die Aktiva 413.000 Euro.



Brandl Dachdecker Spengler GmbH, Bad Pirawirth

Der Betrieb (14 Mitarbeiter) ist insolvent und hat Konkurs beantragt. Eine Sanierung aus eigener Kraft ist ausgeschlossen. Die Schulden betragen 2,182 Millionen Euro, die Aktiva 592.000 Euro.



Piffl Dachdecker Spengler, Kierling

Der Betrieb hat zehn Dienstnehmer und Konkurs beantragt. Eine Sanierung aus eigener Kraft ist ausgeschlossen. Die Passiva betragen 639.000 Euro, die Aktiva 100.000 Euro



Are-BaugesellschaftmbH

Die Gesellschaft ist insolvent, ein Sanierungsverfahren ist geplant.