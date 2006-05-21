Sieben österreichische Unternehmen unter den 100 besten Arbeitgebern Europas

Gesamtsieger des diesjährigen Wettbewerbs ist Colgate Palmolive aus Griechenland. Das britische Unternehmen Skopgap wurde mit dem Sonderpreis im Bereich Work-Life-Balance ausgezeichnet. Für Best Practices im Bereich der internen Kommunikation heimste die dänische Supermarktkette Irma den Sonderpreis ein und in der Kategorie "Schaffung eines Fun Place to Work" erhält Google Irland den Sonderpreis.



Als österreichische Unternehmen können sich Hewlett Packard (Wien), Johnson & Johnson (Salzburg), Mag. Milenkovics (Steiermark), OMICRON electronics (Vorarlberg), Philips Styria (Steiermark), Procter & Gamble (Wien) und die Sparkasse Neuhofen (Oberösterreich) über eine Platzierung unter den Top 100 Arbeitgebern Europas freuen. Das Vorarlberger Unternehmen OMICRON electronics wurde zudem als bester Arbeitgeber aus der Elektronikbranche ausgezeichnet.



Methodik



Die Erstellung der Liste "100 Beste Arbeitgeber in Europa 2006" erfolgt auf Basis der nationalen "Beste Arbeitgeber-Listen" aus 15 EU-Ländern, darunter auch die Liste "Österreichs Beste Arbeitgeber 2006", welche Ende März dieses Jahres mit den Medienpartnern "trend" und "Die Presse" veröffentlicht wurde.



Mehr als 1.000 große, mittlere und kleine Unternehmen, die an den nationalen Wettbewerben in 15 europäischen Ländern teilgenommen hatten, bewarben sich damit auch gleichzeitig um die europäische Auszeichnung. Die vergleichende Bewertung der Arbeitsplatz- und Personalkultur der Unternehmen erfolgt auf einheitlicher Grundlage einer schriftlichen Mitarbeiterbefragung sowie einer Befragungen des Managements und der Personalverantwortlichen zu Programmen und Maßnahmen im Personalbereich. Zentrale Bewertungsdimensionen sind Vertrauen, Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Identifikation und Teamorientierung im Unternehmen.



Top 10-Unternehmen der 100 Besten Arbeitgeber in Europa 2006 (alphabetisch):



- Bain & Company (Belgien, UK)



- Cofinimmo (Belgien)



- Colgate Palmolive (Griechenland)



- ConSol Software (Deutschland)



- DePuy (Irland)



- Microsoft



- Middelfart Sparkasse (Dänemark)



- Minervaskolan i Umeå (Schweden)



- O2 (Deutschland, Irland)



- Vitae (Niederlande)