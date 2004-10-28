Siedler behindern Rettungsauto

Im Westjordanland haben radikale jüdische Siedler am Dienstag verhindert, dass ein Ambulanzauto zu einem Palästinenser vordringen kann, den ein bewaffneter Siedler auf dem illegalen Außenposten angeschossen hatte. Der 18-jährige Palästinenser erlag daraufhin seinen Verletzungen, bevor der Rettungwagen ihn erreichte. Der Siedler, der ihn angschossen hatte, behauptete, der Jugendliche habe versucht, in sein Haus einzudringen. Später wurde bekannt, dass der Palästinenser außerhalb getötet wurde. Er soll möglicherweise nur vorgehabt ahben, neben dem illegalen Außenposten Oliven zu ernten. Sein Leichnam wurde 50 Meter vor dem Haus gefunden. Der Vorfall ereignete sich nahe der Siedlung Yitzhar.