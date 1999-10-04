Sieger im Match gegen "Blau"

Passend zum Ort des Geschehens kamen der Vizekanzler, seine Frau Krista und sein Sohn Daniel mit dem Fahrrad zum Wahllokal. Das Outfit Schüssels war entsprechend sportlich und ohne das obligate



Mascherl, das er in letzter Zeit offiziellen Auftritten vorbehält. Nach einem ausgedehnten Frühstück und dem sonntäglichen Kirchgang schritt Schüssel gestärkt und gut gelaunt zum Votum. Nach den



Umfragen der vergangenen Tage sei er sehr optimistisch, die FPÖ schlagen zu können, erklärte er gegenüber der "Wiener Zeitung". Ein finnisches Sprichwort zitierend verwies der VP-Obmann auf



seinen vollen Einsatz während der letzten Wahlkampftouren: "I did what a man and a horse can do". Die ersten Hochrechnungen von gestern Mittag, denenzufolge die ÖVP ein Mandat zulegen könnte,



bestätigten diesen Optimismus.



Auch was die Wahlbeteiligung betrifft, ließ sich zur Zeit der Stimmabgabe Schüssels · 11.30 Uhr · bereits ein Positivtrend ablesen. Im Heimatbezirk Schüssels waren bis dahin zwei Drittel der



Wahlberechtigten wählen, wie der Hietzinger ÖVP-Bezirksparteiobmann Roderich Regler seinem Chef und Vorgänger mitteilen konnte. Er wünsche sich jedenfalls, dass ihm das Hietzinger Ergebnis sofort



nach Ermittlung in die Parteizentrale gemeldet werde, wo Schüssel ab 16.00 Uhr sein wollte. Zuvor war noch ein ausgedehntes Mittagessen mit der Familie angesagt.



Nach der Stimmabgabe, zu der wie 1995 sein Sohn Daniel mitgehen durfte, genehmigte sich Schüssel gemeinsam mit Regler und ÖVP-Gemeinderätin Ingrid Lakatha noch einen Großen Braunen · unter



Blitzlichtgewitter zahlreicher in- und ausländischer Kameraleute. Noch am Samstagabend hatte sich der Vizekanzler ein Handballmatch zwischen der Union West Wien und den "Blauen", wie die



Handballmannschaft von Bruck/Mur genannt wird, angeschaut. Symbolisch sei dieser Wettstreit gewesen, denn in der ersten Halbzeit seien die "Blauen" noch mit 9:12 vorne gelegen, in den letzten 15



Minuten habe sich alles umgedreht, die "Blauen" hätten schließlich 24:21 verloren.



Er habe jedenfalls ein sehr gutes Gefühl, denn in den "letzten Tagen haben wir zugelegt". Im übrigen könne man dem Staat auf vielfache Weise "dienen, man muss dafür nicht unbedingt in der Regierung



sein".