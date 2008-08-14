Siemens: Einigung über Kündigungen

Auch seien unter anderem umfangreiche Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen vereinbart worden. Betriebsbedingte Kündigungen hingegen seien weiterhin "mehr als unwahrscheinlich", hieß es. Nun stehe noch eine abschließende Entscheidung des Gesamtbetriebsrats Ende August aus.



Siemens will weltweit 16.750 Stellen streichen, davon 5.250 in Deutschland und rund 100 in Österreich.