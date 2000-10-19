Siemens hat genug gute Fachleute

Aufgrund der guten Kontakte zu Universitäten und Hochschulen habe Siemens keinen Mangel an qualifiziertem Personal. Problematisch sei aber, dass diese Leute im Europavergleich sehr teuer seien. Deshalb habe man im Osten "Ableger" installiert. In Ungarn, Kroatien und der Slowakei würden rund 1.500 sehr gut ausgebildete Entwickler und Programmierer für Siemens arbeiten. Die Green Card-Lösung halte er, Hochleitner, daher in Österreich für unnötig. Weiters forderte er, dass man für Forschung und Technologie "in den Krieg ziehen" solle. Die Universitäten könnten wesentlich mehr Geld von der Wirtschaft fordern.