Siemens Österreich erwartet Ergebnis über 3 Mrd. Schilling

Der Auftragseingang der AG lag Ende Mai bei 22,3 Mrd. Schilling, das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 7,2%. Der Umsatz belief sich auf 20,3 Mrd. Schilling (plus 9,1%). In der Gruppe (AG mit Tochter- und Beteiligungsgesellschaften) erreichte der Auftragseingang 33,8 Mrd. Schilling (plus 9,4%), umgesetzt wurden mit 32,2 Mrd. Schilling um 8,8% mehr.



Rechne man jeweils aus der AG bzw. der Gruppe ausgegliederte Unternehmen heraus, so ergeben sich jeweils Steigerungsraten in Höhe von rund 20%, betonte Hochleitner.



E-Business sei für Siemens nicht nur Vetriebsschiene, sondern sei auch ein Kerngeschäft. Man stehe mit "einer Fülle von Unternehmen" in Verhandlungen, um "virtuelles Netzwerk von kleinen Internet-Start-ups unter dem Siemens-Dach" in Österreich und Osteuropa, das von der Österreich-Zentrale aus bearbeitet wird, aufzubauen, so der Siemens-Chef.