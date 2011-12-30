Silvester-Lachs als Köder für Mitarbeiter

Wien. Petri Heil! So beglückwünschen einander die Mitarbeiter einiger österreichischer Firmen wohl rund um den Jahreswechsel. Der Grund: Die das ganze Jahr über ersehnte Lieferung Räucherlachs ist da. Spitzenreiter ist IBM Österreich. Das IT-Unternehmen, genauer gesagt: dessen Betriebsrat ist mit 14 Tonnen Österreichs größter privater Lachs-Importeuer. Jährlich haben die rund 2000 Angestellten die Möglichkeit, für Silvester oder das Katerfrühstück danach, Räucherlachs über den Betriebsrat zu bestellen. "Die Aktion gibt es bereits seit 40 Jahren und stößt auf großes Interesse", berichtet der IBM-Betriebsratschef Martin Rennhofer. Mit einer speziellen Initiative zur Mitarbeiter-Motivation habe die Aktion nichts zu tun. Vielmehr stecke hinter dem Mitarbeiter-Lachs eine "liebgewonnene Gewohnheit".



In den 1970ern brachte ein Betriebsrat nach einer Skandinavienreise erstmals ein Stück norwegischen Räucherlachs mit in die Firma. "Der schmeckte so gut, dass wir mit einer Sammelbestellung für die gesamte Belegschaft starteten", erzählt Rennhofer.



Jeder Mitarbeiter darf seither für den Eigenbedarf in unbegrenzter Menge ordern. Der Kilopreis liegt bei rund 20 Euro. Die Mitarbeiter müssen den Fisch zu 100 Prozent aus der eigenen Tasche bezahlen. Die Aktion sei rechtlich einwandfrei, da der Betriebsrat dabei keinen Gewinn mache, so IBM. Da die Bestellmengen mittlerweile überhand genommen haben, erfordert die Logistik der Lachs-Lieferungen die Kooperation mit Externen.

Mobilfunker und Banken

Seit einigen Jahren wickelt die oberösterreichische Firma Zettl - spezialisiert auf kulinarische Firmengeschenke - für den IBM-Betriebsrat den Import und die österreichweite Auslieferung ab. Die Nachfrage der Firmen nach "Mitarbeiter-Lachs" nehme jedes Jahr stärker zu, bestätigt auch Firmenchefin Brigitta Zettl. So organisierten die Oberösterreicher etwa auch schon Mitarbeiter-Lachs für die Bank Austria, die Oberbank, Raiffeisen, Novartis oder A1 - freilich in deutlich geringeren Mengen als bei IBM.



Am meisten Lachs wird in Österreich für die Firma Nordsee importiert: 108 Tonnen jährlich.