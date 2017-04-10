Sind alle Menschen gleich schützenswert?

Der Europäische Gerichtshof hat jüngst, so scheint es, formal korrekt entschieden. Es sagt: Es gibt kein EU-Recht, das in die nationalen Rechte im Umgang mit Asylwerbern eingreift. Es gibt auch keine gemeinsame Vorgangsweise oder Regelung. So kann jeder Nationalstaat tun, was er will (gleichsam willkürlich), und es gibt keine übergeordnete Instanz. (Ein Sieg des Populismus?)



Hier trennt sich das formale Recht von der Gerechtigkeit und der allgemeinen Schutzverpflichtung der Menschenrechte (dem uneingeschränkten Schutz des Lebens). Diese formal richtige (also dem geltenden Recht folgende) Entscheidung zeigt zugleich unübersehbar die Lücke, den Reformbedarf auf.



Jeder Staat erlässt unzählige (zum Teil auch ungeliebte) Gesetze zum Schutz von Leib und Leben seiner Bürger: Gurtenpflicht, Helmpflicht, Höchstgeschwindigkeiten, Pistenregeln für Skifahrer, Beistandspflicht bei Unfällen im Straßenverkehr etc. Natürlich müssen sich alle Personen, die sich auf dem Staatsgebiet aufhalten, an diese Regeln halten. Gilt der Schutz des Lebens dann etwa nicht für alle? Keiner darf bei einem Autounfall fragen: "Bist du ein illegaler Ausländer? Wenn ja, dann muss ich dir nicht helfen."



Gleichzeitig machen die realen nationalen Gesetze aus jedem Flüchtling, wenn sie bestimmen, dass er bei einer Botschaft im Ausland nicht um Asyl ansuchen kann, und es irgendwie (meist unter größter Lebensgefahr und mit dem letzten Geld) bis in dieses Land schafft, zum "illegalen Ausländer". Dies kommt wahlweise einer Verurteilung zum Tod und/oder zur Illegalität gleich.

Politik durch Nicht-Regelung

Das stärkt natürlich zugleich das Monopol der Schlepper - ist das gewollt? Wie ehrlich sind dann die Tränen, wenn wieder einmal Flüchtlinge in einem Lkw ersticken oder im Mittelmeer ertrinken? Sind diese Unglücke nicht eine logische Folge, vor der man nicht die Augen verschließen darf? Wird da Politik durch Nicht-Regelung gemacht? Wenn es keine Regel gibt, muss man ja auch nichts tun. Muss man auch Menschenrechte nicht einhalten, wenn es aktuell noch keine nationalstaatliche Vorschrift dazu gibt?



Wenn Flüchtlingen jede legale Möglichkeit, dem Tod zu entfliehen, genommen wird, wird damit eine Ausnahme von der allgemeinen Beistandspflicht geschaffen? Widerspricht diese Praxis, die erst seit 2001 in Österreich gilt, nicht zugleich auch der Idee von Aufnahmezentren in den Mittelmeeranrainerstaaten, um dort Anträge zu stellen und die Menschen geordnet in ein europäisches Land zu bringen? Bei solchen Lagern außerhalb der EU stellt sich die Frage, ob das überhaupt ohne eine vorherige Festlegung von Aufnahmequoten funktionieren kann. Denn jedes Land könnte immer noch, wenn eine Person Asylstatus erhält, sagen: "Irgendwo in der EU ja, aber nicht bei uns."

Untaugliche Schengen-Regeln müssten angepasst werden

Das zeigt die Überfüllung der Lager in Griechenland, weil jede Weiterreise abgeblockt wird (zum Beispiel durch die Schließung der sogenannten Balkanroute). Griechen und Flüchtlinge werden so gleichermaßen hängen gelassen. Das zeigt zugleich auch die Untauglichkeit der derzeitigen Schengen-Regeln, die vor der aktuellen Flüchtlingsfrage gemacht wurden und eigentlich jetzt der veränderten Situation angepasst werden müssten.



Wäre es nicht für alle Seiten besser, wenn ein Flüchtling schon bei einer Auslandsvertretung einen Asylantrag stellen könnte? Die Flüchtlinge ersparten sich eine lebensgefährliche Reise, viel Geld für die Schlepper und lange Zeiten der Untätigkeit. Zugleich könnten sie - bei einem Zusammenspiel aller EU-Staaten (analog wie beim Informationsaustausch bei der Polizei) - informiert werden, wer sie aufnehmen würde. Und sie hätten schon vorher die Möglichkeit, Sprache und Kultur des künftigen Gastlandes zu lernen.



Das Aufnahmeland ersparte sich die mühsame Grenzsicherung; die Kosten für Quartiere, (die nur kurz benutzt werden und dann überflüssig sind); die Kosten der monatelagen Versorgung, Betreuung, Begleitung und Ausbildung; die Suche nach Aufnahmestellen im Land (es könnte langfristig vorab geplant werden); die Gefahr, dass Terroristen unbemerkt illegal einreisen. Zugleich könnte man den Asylsuchenden noch vor der Einreise Informationen und Kurse über Kultur und Sprache des Gastlandes anbieten. Und da sie nicht ihr letztes Geld für Reise und Schlepper ausgeben müssten, könnten sie es nach der Ankunft im Gastland investieren. Außerdem wären finanzielle Einsparung bei der Versorgung der Neuankömmlinge möglich. Die Terrorgefahr könnte noch im Ausland überprüft werden. Und eines steht fest: Jeder erwachsene, ausgebildete Flüchtling ist ein volkswirtschaftlicher Reingewinn.



Begleitend sollte es EU-weit abgestimmte Aufnahme- und Einreiseregeln geben. Nur so ist eine gemeinsame Außengrenze tatsächlich machbar. Das alles wäre dehr wohl möglich - und es ginge dabei allen besser.