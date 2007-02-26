Sind Spritfresser steuerlich privilegiert?

Vorteile beim Tanken und Reparaturen

So wird beispielsweise die Umsatzsteuer von gezahlten Tankrechnungen für einen Fiskal-Lkw erstattet, nicht aber beim normalen Pkw - selbst wenn dieser ausschließlich betrieblich gebraucht wird. Auch Reparaturen sind davon betroffen. Die auf die Werkstättenrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird einem Unternehmer mit Mini-Van erstattet. Ein Unternehmer mit Pkw kann sich keine Vorsteuer abziehen. Er hat demnach um 20 Prozent höhere Reparatur- und Tankkosten. Ausnahmen gibt es nur für Taxiunternehmer, Speditionen, Fahrschulbetriebe sowie Autos für die gewerbliche Weiterveräußerung: Diese können einen Vorsteuerabzug für Pkw-Kosten geltend machen.



Es stellt sich nun die Frage, warum das Finanzamt diese umweltfeindlichen PS-Monsterautos gegenüber umweltfreundlicheren Fahrzeugen privilegiert.



Der österreichische Steuergesetzgeber ist an diesen Vorschriften zumindest teilweise schuldlos. Schon 1996 hat der Nationalrat versucht, die Ungleichbehandlung zu beseitigen. Aus budgetären Gründen sollte der Vorsteuerabzug freilich nicht auch für das unternehmerisch genutzte 3-Liter-Auto gewährt werden. Man strich lieber die steuerlichen Begünstigungen für Kleinbusse. Der Europäische Gerichtshof befand diese Einschränkung des Vorsteuerabzugs als EU-rechtswidrig. Aufgrund seines Urteils vom 8. Jänner 2002 in der Rechtssache "Metropol und Stadler" mussten die steuerlichen Benefizien für Kleinbusse in Österreich wieder zugelassen werden.



Dass nur ganz große PS-Monster vom Fiskus bevorzugt werden, konnte durch eine erst kürzlich erfolgte Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH vom 21. September 2006, 2003/15/0036) widerlegt werden.

Optischer Eindruck nicht ausschlaggebend

Darin wurde der Vorsteuerabzug auch für einen Opel-Zafira gewährt, der als kleinster Mini-Van aufgrund seines optischen Eindrucks nicht zu den anerkannten Kleinbussen zählt. Die Größenkriterien sind laut VwGH kein ausschlaggebendes Kriterium. Ein Mini-Mini-Van mit einer Zulassung von mindestens sieben Personen genügt für den Vorsteuerabzug.



Aus EU-rechtlicher Sicht ist die Beschränkung des Vorsteuerabzugs auf Fiskal-Lkws jedenfalls ebenso wie österreichische Studentenquoten für Mediziner, Getränkesteuern für alkoholische Getränke oder Diskriminierungen für EU-Bürger nicht zulässig, ob es uns gefällt oder nicht.



Erich Wolf ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Wien.