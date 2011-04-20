Sing um Dein Leben!

Wenn einer Sängerin beim Singen die Haare zu Berge stehen, weil ihr ein Orkan entgegenbläst und sie tapfer weitersingt, dann hat das einen humoristischen Effekt. Die Verbissenheit der Casting-Shows wie DSDS werden ad absurdum geführt. Doch wie es RTL2 dreht und wendet, ob Casting oder Anti-Casting, im Mittelpunkt des Senders steht - wie immer - die Fleischbeschau. Zwei Mädels, beide gleich gut gesungen, die eine blond, die andere brünett. Der Jury-Abriss, wieder drei, die alle gleich aussehen, gleich klingen und das Gleiche sagen, urteilt: "Es tut mir leid, ihr seid beide hübsch, beide talentiert, doch bei Dir (der Brünetten natürlich, Anm.) stimmt das Gesamtpaket nicht."



Ähnlich war es bei den Männern, die gegeneinander antraten. Sie mussten auf dem Laufband im Sprinttempo ihr Lied hinauskeuchen. Der eine schlank, der andere dick . . . Sie wissen schon. Der Dicke nahm es locker, und dass obwohl ihn Zietlow auf den Bauch tätschelte und erklärte, nicht mit Absicht einen Dicken ausgewählt haben. "Neeeeeiiiiiin", würden wir nie glauben! An dieser Stelle seien noch mal die Worte Zietlows an Gottschalk wiederholt: Sie habe schon länger nicht mehr "Wetten, dass" gesehen, weil "ich mich darüber aufrege, wie man dort mit Menschen umgeht." Aha.