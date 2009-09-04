Sinkende Serververkäufe

Die Ursache für den Einbruch ortet das Marktforschungsinstitut in der globalen Rezession. Unternehmen würden derzeit zögern, in neue Serversysteme zu investieren, so IDC.



Laut aktuellen Zahlen von IDC sind alle Bereiche des Servermarktes von den Rückgängen betroffen. Im Top Level-Bereich verzeichnete man ein Minus von 32,2 Prozent auf 4,7 Milliarden Doller. Der mit x86-Servern erzielte Umsatz ging um 28,1 Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar zurück.