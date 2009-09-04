Sinkende Serververkäufe

Im zweiten Quartal 2009 sanken die weltweiten Serverumsätze im Vergleich zur Vorjahresperiode um 30,1 Prozent auf 9,8 Milliarden Dollar. Damit schrumpfte der Servermarkt im viertel Quartal in Folge. | Wie IDC berichtet, ist dies außerdem der niedrigste Branchenumsatz in einem Quartal seit 13 Jahren.
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Die Ursache für den Einbruch ortet das Marktforschungsinstitut in der globalen Rezession. Unternehmen würden derzeit zögern, in neue Serversysteme zu investieren, so IDC.
Laut aktuellen Zahlen von IDC sind alle Bereiche des Servermarktes von den Rückgängen betroffen. Im Top Level-Bereich verzeichnete man ein Minus von 32,2 Prozent auf 4,7 Milliarden Doller. Der mit x86-Servern erzielte Umsatz ging um 28,1 Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar zurück.