Sinkt Europas IT-Kompetenz?

Forrester konnte feststellen, dass viele Unternehmen bereits die interne Ausbildung im Bereich der Informationstechnologien ausbauen.



Die Studie zeigt weiter, dass Unternehmen verstärkt Fachhochschulen und technische Universitäten suchen, die Studierenden profunde Inhalte in Disziplinen wie Wirtschaft, Management, Finance und Vertragsentwicklung zu Verfügung stellen. 90 Prozent der Befragten reklamierten einen Mangel an spezifischen Fachbereichen oder die Inhaltstiefe des Lehrstoffs.



Nur wenige Hochschulen haben aber ihre Ausbildung den bedürfnissen der Unternehmen angepasst, wie Forrester in einer parallelen Untersuchung der technischen Universitäten und Fachhochschulen feststellte. Europäische Behörden sehen sich einer schweren Aufgabe gegenüber, um kompetente Mitarbeiter für Industrie und Handel auszubilden.



Entsprechend seiner Ausrichtung sieht Forrester Universitäten damit rein als Dienstleister für Unternehmen und lässt den wissenschaftlichen Bereich außer Acht.



Outsourcing ist kein Allheilmittel



Forrester stellte zudem fest, dass viele Unternehmen die Tätigkeitsprofile von "Routinepositionen" nicht erneuern, weil diese ausgelagert werden sollen. Die Studie weist freilich darauf hin, dass nicht alle Verantwortungen und Entscheidungen auf Dienstleister übertragen werden können.



"High-Level-Positionen erfordern Erfahrung und umfassenden Background", erklärt Richard Peynot, Senior Analyst bei Forrester. "Die Anpassung der Ausbildungssysteme benötigt aber Zeit, um den geänderten Anforderungen zu entsprechen. Unternehmen sollten daher in Erwägung ziehen, sowohl verstärkt intern als auch in Partnerschaft mit Universitäten auszubilden, denn in wenigen Jahren wird es wieder einen verschärften Wettbewerb um IT-Talente geben."