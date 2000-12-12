Sinnvolles Schenken

Wer seine Lieben heuer nicht mit Verlegenheitskäufen aus dem Shopping-Center beglücken möchte, sondern Geschenke mit sinnvollem Hintergrund sucht, ist in den Shops der Nonprofit- Organisationen gut aufgehoben. So findet man in den beiden Geschäften des "Würfels" - ein sozialökonomischer Beschäftigungsbetrieb der Volkshilfe - neben Raritäten und Second-Hand-Ware auch allerlei Weihnachtliches (Wien 19, Muthgasse 105 und Wien 9, Berggasse 20). Für alle, die es heimelig dekorativ mögen, für den sind Handwebteppiche der Volkshilfe-Initiative Pa-RE das richtige. Für Liebhaber von Keramik oder Kinderholzspielsachen lohnt ein Ausflug nach Felixdorf (Fabrikgasse 15) in "s'Lädele", der Verkaufsstätte der Produkte der Lebenshilfe Niederösterreich.