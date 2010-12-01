Sittenwidrige Wünsche

Zu diesem Schluss kamen auch heimische Juristen, als sie das Vertragswerk des IOC hinsichtlich der Salzburger Olympia-Kandidatur prüften. Die Veranstalter haben ein enormes Risiko, auch finanziell, die Sportverbände lassen sich von den Regierungen hingegen von jeglicher Haftung befreien und streifen nur die Gewinne ein. Unversteuert, versteht sich, das ist auch so eine Ausnahme. Vielleicht rührt die Abgehobenheit der Fifa-Offiziellen auch daher: Wenn die Fifa nämlich will, beugen sich selbst Nationalstaaten.