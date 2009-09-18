Situationsangepasste Werbung

Und es wurde auch gleich eine Homepage (www.wirlebenautos.com) aufgestellt, auf der lang und breit erklärt wird, was der Slogan in der aktuellen Krise der Autobranche bedeutet: nämlich den "lebendigen Ausdruck der langjährigen Markenwerte von Opel", der sich "nicht nur auf unsere deutschen Wurzeln und unsere Liebe zu deutscher Ingenieurkunst bezieht; es ist darüber hinaus auch ein Ausdruck unserer Hingabe und Leidenschaft, die all unser Denken und Arbeiten prägt".



In Österreich wiederum reagieren die Haarschneider auf das Lamento, dass Mädchen entweder Friseurin, Sekretärin oder Verkäuferin lernen: Die Friseurinnung hat nämlich eine große Werbekampagne für ihren Lehrberuf gestartet. Zumindest die Frisur wird in der Krise gut sitzen.