Skandal, Skandal!

Haben Sie es gesehen? Ich war live dabei! So ein Skandal! Da haben doch tatsächlich die RTL-Dschungelkandidaten Liebesbriefe von daheim bekommen - nur nicht Fiona Erdmann. Der roten Zora hat ihr Freund nämlich geschrieben: "Deine Aufgabe ist es, das Sams mit Haarverlängerung zu eliminieren." Gemeint ist damit natürlich die (etwas weniger rötliche) Georgina. Also wirklich, wenn das keinen Zickenkrieg gibt. Dabei hätten sich die beiden fast schon versöhnt. Dagegen sind die Techtelmechtel-Gerüchte um Olivia Jones und den Berliner Bürgermeister ja reinster Kindergarten.



Apropos Zickenkrieg und Georgina: Die war ja zuvor beim RTL-Bachelor, der jetzt auch wieder einen schönen Skandal hat - haben doch tatsächlich zwei Kandidatinnen geknutscht. Und Bachelor Jan ist völlig überfordert, weil eine andere Kandidatin wegen dieser Lesben-Szene voll in die Luft geht. Ist aber alles halb so wild, schließlich erfährt man aus dem Boulevard, dass die eine Lesbe ohnehin längst mit einem Mann verlobt ist (tja, hätte man die Folgen lieber früher ausgestrahlt).



Jaja, Skandale braucht man halt, wenn man alte Reality-Formate an den Mann bringen muss, und seien sie noch so an den Haaren herbeigezogen (oder glaubt wirklich jemand, der Fiona-Brief war kein PR-Gag?). Schade nur, wenn sogar der ORF Eklats lanciert, um seinen Kaiser Robert Palfrader irgendwie ins Gerede zu bringen (Stichwort: nasse Fetzen für Markus Rogan in der Sendung am 2. Februar).



Da kann ich nur sagen: "Ich bin ein Zuschauer - holt mich hier raus!"