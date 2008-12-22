Skandale sind normal

Seit Jahrzehnten ist der Boxsport in Geiselhaft der Millionen, geldgierige Promotoren entpuppten sich als Henker dieses Sports, der nur noch eine teure Show ist. Dass Walujew-Manager Wilfried Sauerland in Zürich auch Veranstalter war, wurde nicht einmal thematisiert. Wen wundert da noch das Urteil? Doch der Skandal ist im Boxen ohnehin Normalität geworden, und wohl ist er auch beabsichtigt. Skandale lassen sich gut verkaufen und erlauben eine baldige Revanche. Und damit weitere Millionen.