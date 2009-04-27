Skepsis gegenüber EU-Parlament

Im Durchschnitt der EU-Länder attestierten 34 Prozent dem Europaparlament ein positives Image, 17 Prozent ein negatives. Eine höhere negative Wertung gibt es nur in Österreich und Großbritannien. In allen anderen Staaten überwiegt doch das positive Bild.



Auch bei der Frage nach der Wichtigkeit der EU zeigt sich ein ähnliches Bild. Für die Briten ist die Europäische Union nur zu 52 Prozent "völlig wichtig", das ist der letzte Platz. Und wiederum folgen die Österreicher mit 63 Prozent. Der EU-Schnitt liegt bei 70 Prozent, am wichtigsten halten die Slowenen mit 85 Prozent die EU, gefolgt von den Slowaken (84) und Zyprioten (83).



Die weitere Reihung: Malta (81), Schweden und Tschechien (je 80), Griechenland (79), Niederlande, Ungarn, Litauen und Bulgarien (je 78), Finnland (77), Belgien, Luxemburg und Polen (je 76), Rumänien (74), Frankreich und Estland (je 73), Irland (72), Deutschland und Spanien (je 71), Portugal (68), Italien (67), Lettland (66), Dänemark (64), Österreich (63) und Großbritannien (52).