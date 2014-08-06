Skepsis und schlechte Propaganda

Wie jetzt? "Wetten, dass . . ?" wird nicht eingestellt? Und ausgerechnet Thomas Gottschalk soll das ZDF gewonnen haben? Diese Meldung des Tratschmagazins "Bunte" dementierte der Moderator rasch mit den drastischen Worten: "Absoluter Unsinn". Eine klassische Sommer-Ente also. Eine, bei der die Wahrheit aber schnell herauszufinden ist. Mit einem simplen Anruf.



Anders sieht es derzeit in den Sozialen Medien aus, dort zeigt sich wieder einmal, wie wenig man Bildern vertrauen kann, die tausendfach geteilt und getwittert werden. Gerade die Krisen- und Kriegsorte der Welt beliefern Facebook und Twitter unablässig mit Material. Viele haben nun schon Enthauptungen durch die IS gesehen, ob sie das nun wollten oder nicht. Es gibt auch die Geschichte jenes prorussischen Rebellen, der im Netz mit Hass eingedeckt wurde, weil er den Teddy eines Opfers von MH17 triumphierend gehalten hatte. Einmal genauer hinschauen hat die ganze Geschichte hervorgebracht: Der Mann hat das Stofftier aufgehoben und zu einem Berg anderer Habseligkeiten gelegt. Danach hat er sich bekreuzigt. Auch im Umlauf sind Bilder von israelischen Soldatinnen, die einander Wunden ins Gesicht schminken. Die Fotos stammen von einer Übung - was auf Facebook und Co von der entsprechenden Seite in die Bilder interpretiert wurde, kann man sich lebhaft vorstellen. Es ist eine schnelle Medienwelt, und man will mithalten. Aber manchmal schadet, wenn schon Nachforschen nicht geht, eine gesunde Skepsis nicht - denn wer will sich schon gern unbewusst zum Propagandawerkzeug machen lassen?