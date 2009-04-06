Skeptiker im Porzellanladen?

Den Zusehern der "Zeit im Bild" wurde Mittwoch mitgeteilt, die Erwartungen für den G20-Gipfel seien "gedämpft". Freitag erfuhren sie, die Gipfel-Einigung habe zwar ein Kursfeuerwerk an den Börsen ausgelöst, das sei aber nur ein "Zwischenhoch". Sonntag bekamen sie das als "ZiB"-Anreißer für "in Zentrum" nochmals serviert, garniert mit einer Euphorie-Warnung.
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Obwohl gerade in der Krise Optimismus gefragt wäre, tat sich dann auch Ingrid Thurnher schwer, die Pessimismuslinie zu verlassen. Die Runde reagierte zumindest erstaunt, hatten die hochrangigen Experten doch Fakten auf den Tisch gelegt, die ein Lichtlein am Ende des Tunnels erkennen ließen. Natürlich war Thurnher hartnäckig: Optimismus möglich, aber Skepsis bleibt. Davon unbeeindruckt blieben die Börsen am Montag: Die Kurse stiegen weiter.. .
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