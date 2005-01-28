Ski-WM ohne Damen

Frauensport ist im ORF eine reine Männersache. So werden die alpinen Skirennen der Damen ausschließlich von Männern kommentiert: Oliver Polzer, Heinz Prüller, Peter Brunner und Thomas König durften in dieser Saison schon abwechselnd ran, um die Erfolge von Götschl, Dorfmeister & Schild wortreich abzufeiern. Und dann gibt es noch die "Fachkommentatoren" Thomas Sykora und Mario Reiter, die ebenfalls alternierend ihre Expertisen beisteuern. Wäre es nicht einmal an der Zeit für eine Quotenregelung?



Immerhin gibt es in der ORF-Sportredaktion ja auch einige talentierte Damen, wie etwa Caroline Pflanzl oder Veronika Slupetzky, aber die dürfen nur kleine Filmchen drehen oder im Studio moderieren, ans Live-Mikrofon lässt man sie nicht. Das war schon einmal anders: da kommentierte Ulrike Schwarz-Hinterberger Skirennen, und Ex-Läuferinnen wie Katrin Gutensohn oder Ingrid Salvenmoser saßen neben ihr.



Was ist mit Anita Wachter? Die hat in ihren letzten aktiven Rennjahren derart gekonnt vom Vorarlbergerischen ins Hochdeutsche gewechselt, dass man sie auch OstösterreicherInnen als Co-Kommentatorin getrost zumuten könnte (die mit Hansi Hinterseer eh schon eine Überdosis an bärigem Rustikaljargon abbekommen).



Zum Schluss ein Männerlob: Peter Brunner und Thomas König empfehlen sich für die Herrenrennen. Denn irgendwann muss ja auch Robert Seeger in Pension gehen.