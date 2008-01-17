Skoda wächst rasant: Die Volksautos aus Jungbunzlau

Zulegen konnte man dabei in allen Regionen, im Hauptmarkt Westeuropa ebenso wie im schrumpfenden deutschen Markt und im Heimmarkt Tschechien. Besonders stark waren die Zuwachsraten in Osteuropa (plus 35 Prozent). In Russland wurde der Absatz verdoppelt, in China und Indien glückte der Start gut.



Nach vorläufigen Ergebnissen hat der größte industrielle Arbeitgeber Tschechiens, der an drei Standorten etwa 28.000 Menschen beschäftigt, 2007 einen Gewinn von rund 15 Mrd. Kronen (580 Mio. Euro) nach Steuern eingefahren, sagte Skoda-Sprecher Jaroslav Cerny der tschechischen Nachrichtenagentur CTK.



In den kommenden fünf Jahren will die Marke - die trotz der zuletzt immer stärker gewordenen Krone Tschechiens größter Exporteur ist - insgesamt zwei Milliarden Euro in den weiteren Ausbau der Produktionskapazitäten in Tschechien investieren und 1500 zusätzliche Mitarbeiter einstellen. Heuer soll die Zahl der verkauften Autos auf deutlich mehr als 700.000 steigen, für das Jahr 2010 ist dann die Millionengrenze angepeilt.



In Österreich kletterte die Marke 2007 mit mehr als 15.000 Neuzulassungen und einem Marktanteil von 5,3 Prozent auf den fünften Rang der Marken-Hitparade - vor großen Namen wie Renault und Toyota. Und das, obwohl es hier beim beliebtesten Modell, dem Fabia Kombi, zuletzt einem Modellwechsel gab.



Skoda-Österreich-Chef Max Egger sieht das "clevere" Preis-Leistungsverhältnis" als Erfolgsrezept: "Wir positionieren unsere Autos zwischen den Klassen: Der Fabia bietet zum Kleinwagenpreis so viel wie die nächsthöhere Kategorie, auch beim Platzangebot".