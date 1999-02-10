SKWB Schoellerbank Invest AG mit ehrgeizigen Zukunftsplänen

Aus der SKWB-Invest Kapitalanlageges.m.b.H. und den auf sie übertragenen Aktivitäten der Austra-Bavaria Investment AG (ABI) entstand die SKWB Schoellerbank Invest AG, die am 20. März 1999



· nach der gesetzlich vorgeschriebenen dreimonatigen Wartezeit · mit einem Volumen von 20 Mrd. Schilling starten und zu den acht größten KAGs Österreichs zählen wird. Insgesamt werden 34 Fonds



angeboten, hieß es gestern in einer Pressekonferenz.



Die beiden Vorstände Thomas Meitz und Constantin Veyder-Malberg haben das Ziel, ihr Institut in den nächsten fünf Jahren zur größten sektorunabhängigen KAG in Österreich zu machen. War die



ABI im Bereich institutionelle Fonds stark, so verfügte die ehemalige SKWB-Invest über ein gut ausgebautes Privatkundengeschäft, wodurch sich die beiden Institute gut ergänzen.



Meitz geht davon aus, daß sich der Kreis der Kunden, die in Pensionsinvestmentfonds (PIF) investieren wollen, bei einer entsprechenden steuerlichen Begünstigung stark ausweiten wird. Im vergangenen



Jahr sei die Entwicklung in diesem Bereich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.