SkyEurope: Geld zurück für Kunden

"Bei neuen Forderungen hat der Konsument Anspruch auf den gesamten Geldbetrag", so der Experte. Die Geldforderung kann von SkyEurope in Form einer Gutschrift ausbezahlt werden. Ob das Restrukturierungsverfahren erfolgreich ist und es möglich sein wird, diese Gutschrift dann einzulösen, sei offen, meint Kolba. Wenn SkyEurope auf die neuen Forderungen nicht reagiert sollte, sei es möglich die Fluglinie zu klagen, sagte Kolba. Anders müsse man bei sogenannten alten Forderungen vorgehen, betont man beim Verbraucherzentrum: Bis Montag müssen alle Forderungen beim Verwalter und beim Gericht in der Slowakei einlangen. Später eintreffende Dokumente werden nicht berücksichtigt.



"Langer Prozess"



Beim Verbraucherzentrum gibt man zu bedenken, dass dieser Weg mit einem langwierigen Prozess verbunden ist. Der Rückerstattungsforderung müssen laut Verbraucherzentrum neben dem Anforderungsformular eine Kopie der Bestätigung von Buchung, Zahlung und Stornierung auch ein Schreiben an den Insolvenzverwalter beigelegt werden. Mögliche Stolpersteine könnten dabei Zustellbevollmächtigte sein, die man benötigt, um über den Ausgang des Verfahrens informiert zu werden. Die benötigten Formulare finden sich in englischer Sprache auf der Homepage der SkyEurope.



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