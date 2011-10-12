Skylink ist bis Ende Oktober fast fertig

Aus alter Ankunftshalle am Flughafen Wien wird bis 2014 ein Bahnhof.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 14 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Wien. Die Lichter brennen, die Wände sind verputzt, der Boden dunkel verließt. "Bis Ende Oktober wird der Skylink zu 95 Prozent fertig sein", betonen die neuen Flughafen-Vorstände Günther Ofner und Julian Jäger bei einem Rundgang durch den neuen Terminal. Die endgültige Inbetriebnahme des Skylink, der mit 64 Check-In-Schaltern nochmals so groß ist, wie das bisherige Areal, ist für Juni 2012 geplant. Bis dahin erfolge noch der technische Probebetrieb und der Ausbau der Gastro- und Geschäftsflächen. Die Kosten für das Projekt - das ursprünglich mit 400 Millionen Euro veranschlagt wurde - werden "deutlich unter 800 Millionen Euro" liegen, so die Vorstände. Nach der Baustelle ist gleichzeitig vor der Baustelle. Nach dem Skylink-Bau sollen Terminal 1 saniert und der neue ÖBB-Bahnhof für Fernzüge fertiggestellt werden.