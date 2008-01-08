Skype für die Handtasche

"Unsere 246 Millionen Skype-Nutzer werden immer mobiler und möchten über Skype auch unterwegs kommunizieren", so Gareth O´Loughlin, General Manager für mobile und Hardware-Geräte bei Skype.



Nutzer von Mobile Internet Devices (MIDs) sollen unterwegs Sprach- und Videoanrufe via Skype führen und chatten können. Sie sollen aber auch mit den MIDs, die mit Low-Power-Prozessoren und Chipsätzen von Intel ausgestattet sind, Internet-Kommunikation per Skype für Sprachanrufe, Video-Anrufe, Instant Messaging, Gruppenchats, Video-Chats nutzen, hieß es in einer Presseaussendung.



Skype soll auf MID-Geräten mit Touchscreen-LCD-Bildschirm verfügbar sein. Skype und Intel wollen die Software auf der Mobile Internet Linux-Plattform über verschiedene Original Device Manufacturers (ODMs) und Original Equipment Manufacturers (OEMs) bereitstellen.



Die ersten Intel-basierten MID-Produkte mit der Skype-Software für Mobile Internet Linux werden voraussichtlich noch im ersten Halbjahr 2008 erhältlich sein.



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