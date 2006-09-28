Slowakei: Ende der Flat-Tax in Planung

"Vorsichtige Rückkehr" zu einer progressivenEinkommensteuer. | Pressburg. Das slowakische Kabinett hat am Mittwoch über die vor allem von ausländischen Investoren mit Spannung erwarteten Änderungen bei der Einkommensteuer beraten.
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Die Vorschläge von Finanzminister Ján Pociatek, wieder eine progressive Einkommenssteuer einzuführen, stießen allerdings bei seinen Kollegen zunächst noch auf Widerstand.
Auch die geplante Senkung der Mehrwersteuer für Güter des täglichen Bedarfs um 4 Prozent von 19 auf 15 Prozent ist wegen der Unstimmigkeiten noch nicht beschlossene Sache.
In der Slowakei hielten die Steuereinnahmen nicht Schritt mit dem Wirtschaftswachstum, argumentierte Dusan Halgas, Berater von Finanzminister Ján Pociatek, im Vorfeld einer von der deutschen Friedrich-Ebert-Stiftung ausgerichteten international besetzten Steuerkonferenz. Hier setze die Regierung mit ihrer Steuerreform an.