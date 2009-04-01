Slowakei: Gasparovic verliert an Terrain

Premier Robert Fico, der Gasparovic maßgeblich unterstützt, deutete an, die Wahl Radicovas würde eine Periode permanenter Konflikte zwischen Regierung und Präsident einleiten, während eine Wahl von Gasparovic eine Garantie für die Zusammenarbeit des "Dreiecks der Macht" (Parlamentspräsident, Präsident, Premier) sei. Auch Gasparovic selbst erklärte bei einer vertraulichen Unterredung mit der ostslowakischen Parteispitze der regierenden Sozialdemokraten, sein möglicher Misserfolg würde von der Öffentlichkeit als Misserfolg der Partei begriffen. Er ersuchte die sozialdemokratischen Politiker, noch mehr Energie in die Mobilisierung ihrer Sympathisanten zu setzen.



Ein Video dieser an und für sich vertraulichen Diskussion wurde kurz darauf in den Medien veröffentlicht. Auch das illustriert, dass sich der Wahlkampf an der Schwelle des Vertretbaren bewegt. Die Opposition dagegen betont, dass der Sieg von Radicova eine verlässliche Kontrolle der Macht gewähren würde, da derzeit alle wichtigen Positionen in den Händen der Regierungskoalition seien.



Auch wenn Gasparovic seinen Vorsprung verteidigen sollte - aktuelle Umfragen gibt es nicht -, wird die slowakische Politik nach der Wahl wohl anders aussehen. Denn Radicova zeigte, dass es möglich ist, die Wähler der Mitte-Rechts-Parteien zu mobilisieren und dass auch Ficos Charisma seine Grenzen hat.