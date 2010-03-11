Slowakei gegen Korruption

USA macht Druck: Intransparente Vergabeverfahren. | Bratislava. Schlicht nicht die richtigen Bekannten zu haben: Dieser Eindruck verdichtet sich bei Auslandsinvestoren, wenn es um die Vergabe öffentlicher Aufträge in der Slowakei geht. 72 Prozent halten nach einer Studie der US-Auslandshandelskammer die Praktiken insbesondere beim Bauministerium für intransparent. Für die Amerikaner ist das Anlass genug, den Kampf gegen die Korruption bei Ausschreibungen in der Slowakei zu eröffnen, wie sie es bereits in Tschechien getan haben. Die beiden Länder schadeten sich mit der Art, wie öffentliche Aufträge vergeben würden, nur selbst, so die Begründung.