Slowakei: Hahnenkämpfe und dürre Erklärungen

Diesen Eindruck teilen die meisten der Menschen, die die "Wiener Zeitung" im ungarisch-slowakischen Grenzgebiet zwischen Miskolc und Rimavská Sobota zum momentanen Konflikts befragte. Es sei dies ein erster Schritt, man müsse aber auch über "Nationalismus" sprechen, glaubt Gyurcsány, der damit auf einen wunden Punkt Ficos anspielt: Im August 2006 holte er die Slowakische Nationalpartei mit Ján Slota ins Regierungsboot. Fico pocht darauf, dass "die Slowakei keinen Extremismus exportiert". Vor kurzem waren in der Slowakei 28 uniformierte ungarische Rechtsradikale festgenommen worden. Der aktuelle Streit harrt damit weiter einer Lösung.



Immerhin ist seit Mittwoch in der Slowakei die rechtsextreme "Slowakische Solidarität" verboten. Gyurcsány kündigte "Maßnahmen gegen radikale und ultranationalistische Gruppen" in Form von erweiterten Eingriffskompetenzen der Polizei an.