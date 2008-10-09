Slowakei: Krise beginnt, die Stimmung zu trüben

Auf Regierungsebene wird derzeit eine 100-prozentige staatliche Garantie auf alle Spareinlagen besprochen. Die Kreditwirtschaft selbst gibt sich relativ gelassen. Das mag damit zusammenhängen, dass das slowakische Bankensystem 1998 am Rande des Zusammenbruchs stand und danach grundlegend reformiert wurde. Die Kriterien für die Vergabe von Krediten sind zuletzt gelockert worden, aber immer noch vergleichsweise streng. So kann ein Konto durchaus gekündigt werden, wenn es umgerechnet auch nur um einige wenige Euro überzogen wurde.



Allerdings wurde die Branche von der Nachricht aufgeschreckt, dass die ungarische OTP offensichtlich in Schwierigkeiten steckt. Die slowakische Tochter der OTP ist eine der führenden Banken im Lande.



Strengere Richtlinien



Momentan erlebt die Slowakei noch einen Hypotheken- und Bauboom. Bis Ende des Jahres locken Kreditinstitute mit sehr günstigen Konditionen für die Aufnahme von Fremdkapital. Ab 2009 rechnen Experten jedoch mit einer Verteuerung der Hypotheken und noch strengeren Kriterien bei der Kreditvergabe. So könnten wieder höhere Anforderungen an den Nachweise der Einkünfte und des Kreditzwecks gestellt werden.



Auf politischer Ebene wird damit gerechnet, dass Ministerpräsident Fico bei einigen Vorhaben aufgrund der Krise zurückstecken muss. So könnte die für die Zeit nach der Euro-Einführung angepeilte Vorziehung der Rentenangleichung doch wieder auf Eis gelegt werden.



Probleme könnte es auch beim bis 2010 geplanten Bau einer durchgängigen Autobahn von Pressburg nach Kaschau geben. Das Bauprojekt soll größtenteils in Kooperation mit Privat-Investoren stattfinden und diese könnten nun schwieriger zu finden sein.