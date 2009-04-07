Slowakei legt Prämie neu auf

Ministerpräsident Robert Fico hatte vergangene Woche ausgeschlossen, dass es nach der zweiten Runde zu weiteren Neuauflagen für die Prämie komme. Inzwischen soll er aber Finanzminister Ján Pociatek aufgefordert haben nachzulegen.



Das wäre ganz im Sinne der mächtigen Auto-Lobby. Die Prämie habe dem Fiskus Einnahmen von rund 3 Mio. Euro beschert, "Gott gebe, dass wir 30 solcher Maßnahmen hätten", sagte Jozef Uhrík, Vorsitzender des Verbands der Automobilindustrie, am Dienstag vor Journalisten.



Die Prämie ist diesmal noch begehrter als im März. Dienstag Vormittag lagen bereits Anträge für 11.050 Autos vor, in der ersten Runde waren die Mittel nach zweieinhalb Wochen aufgebraucht.



Neues VW-Modell



Für Aufatmen in der slowakischen Autoindustrie sorgen auch Nachrichten von Volkswagen. VW Slovakia wird nach Angaben von Gewerkschaftschef Zoroslav Smolinský ab 2011 die Serienproduktion des Familien-Modells Up! übernehmen. Das habe die Konzernspitze entschieden, eine offizielle Stellungnahme gebe es in einigen Wochen.



Niedrige Produktionskosten und der Euro hätten den Ausschlag für den Standort Slowakei gegeben, hieß es.



Volkswagen will angeblich 300 Mio. Euro in die Produktion des neuen Modells investieren. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums entstünden 760 Arbeitsplätze. Ende Dezember beschloss das Kabinett Investitionsanreize in Form von Steuererleichterungen für VW Slovakia in Höhe von 14 Mio. Euro.