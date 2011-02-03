Slowakei macht Gründung von Firmen einfacher

Schon jetzt steht fest, dass es noch leichter als bisher sein wird, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (s.r.o.) zu gründen. Vor allem Ausländer, die sich in der Slowakei unternehmerisch engagieren, firmieren gern unter einer s.r.o., weil sie vergleichsweise günstig besteuert wird.



Bisher ist für eine s.r.o. ein Stammkapital von mindestens 5000 Euro vorgeschrieben, dazu kommt eine weitere Einlage von 750 Euro, die jeder Teilhaber einer s.r.o. einzahlen muss. Künftig können auch s.r.o. mit einem Stammkapital von nur einem Euro gegründet werden, die zusätzliche Einlage der Teilhaber entfällt.



Deutliche Erleichterungen sind auch für Gewerbetreibende geplant. Derzeit müssen sie persönlich beim für ihren dauerhaften Wohnsitz zuständigen Gewerbeamt vorsprechen, wenn sie ein Gewerbe anmelden. Miskov will zu einer früheren Regelung zurück, wonach der Antrag auch in einem Brief an die Behörde gestellt werden kann.



Außerdem soll es möglich sein, auf dem Gewerbeschein nur ein einziges Gewerbe eintragen zu lassen, auch wenn der Gewerbetreibende auf verschiedenen Geschäftsgebieten tätig ist. Derzeit muss er bei der Anmeldung seines Gewerbes oder seiner Gewerbe bei der Behörde sämtliche seiner Gewerbe angeben und für jedes eine gesonderte Gebühr entrichten.



Schluss mitPapiermarken



Eine weitere Vereinfachung stellt die Möglichkeit dar, Verwaltungsgebühren in bar oder mit einer Bankkarte zu zahlen. Derzeit muss jeder Bürger, der eine gebührenpflichtige Verwaltungsleistung in Anspruch nimmt, im Voraus bei den Postämtern Papiermarken erwerben und diese beim zuständigen Beamten abgeben.



Schließlich will Miskov erreichen, dass die zurzeit teilweise stark voneinander abweichenden Vorgaben für Buchhaltungsperioden in unterschiedlichen Gesetzen vereinheitlicht werden. Im übrigen sollen Vorschriften über Steuern, Abgaben und andere Unternehmer betreffenden Angelegenheiten nur noch einmal im Jahr geändert werden.