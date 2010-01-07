Slowakei: Maut-Einführung legt Lastwagen-Verkehr lahm

Produktion bei Peugeot in Trnava verzögert



Leidtragende der Situation sind auch Unternehmen wie der Automobilhersteller PSA Peugeot Citroen im westslowakischen Trnava, bei dem es wegen verspäteter Materialzulieferungen zu erheblichen Störungen der Produktionsabläufe kommt.



Erschwert wird die Anmeldung zur Maut vor allem dadurch, dass es nur Formulare in slowakischer Sprache gibt. Gestern, Donnerstag, riss vielen Lkw-Fahrern der Geduldsfaden. Am Vormittag blockierten mehrere hundert von ihren die wichtigste Ausfahrtstraße im Südosten Bratislavas, um gegen die aus ihrer Sicht unhaltbaren Zustände zu demonstrieren. Zwischen dem tschechischen Breclav und der slowakischen Grenze schleppte die Polizei zahlreiche Lastwagen ab.



SkyToll - der Betreiber hatte sich in einem bis heute umstrittenen Ausschreibungsverfahren auch gegen den österreichischen Mautspezialisten Kapsch TraffiCom durchgesetzt - räumte ein, das System laufe "nicht ideal". Verkehrsminister Lubomir Vazny wiederum befindet sich derzeit im Urlaub. Auf der Webseite seines Ministeriums lässt sich seit Dienstag lediglich ein Hinweis abrufen, wer mautpflichtig ist.