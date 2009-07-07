Slowakei revidiert Roma-Plan

Die Roma sind nach den Ungarn die zweitgrößte Minderheit in der Slowakei. Österreichs Nachbar will starkes Gewicht auf eine multikulturelle Erziehung sowie die Schärfung einer länderübergreifenden Identität der Roma legen. Dadurch soll die Koordinierung von Maßnahmen zur Integration der Roma auf europäischer Ebene deutlich erleichtert werden. Diese Maßnahmen sollen sich vorrangig an den Themen Bildung, Gesundheit und Wohnen orientieren.



Besondere Beachtung verdient in diesem Zusammenhang die dritte Priorität, weil hier eine Revision der nationalen Aktionspläne zur Integration der Roma geplant ist. Erst vor kurzem war die Regierung in einer Studie dafür kritisiert worden, dass sich die Maßnahmen nicht an den konkreten Bedürfnissen der Roma orientierten.