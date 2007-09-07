Slowakei setzt auf Atom

Das 58 Seiten starke Dokument wurde zunächst bei einem internen Seminar präsentiert. Jahnatek hatte sich öffentlich allerdings schon zu einzelnen Fragen wie der Überholung des Kraftwerksparks für umgerechnet 14 Mrd. Euro geäußert. Aus Investorensicht ist dabei nicht zuletzt das Bekenntnis zur Errichtung eines neuen Kernkraftwerks in der Ostslowakei von Bedeutung.



Bis 2020 wird Kohle in der Slowakei noch eine wichtige Rolle als Energieträger spielen, dessen Absatz staatlicherseits sichergestellt wird, insofern sich dies auch unter dem Gesichtspunkt der Energieeffizienz lohnt. Dabei soll Steinkohle allmählich die bisher gängige Braunkohle ersetzen. Im Papier heißt es dazu, dass geeignete Lieferanten ausgewählt werden sollen.



Umgerechnet rund 500 Mio. Euro sollen in die Anbindung des slowakischen Gasnetzes an Leitungen der Nachbarländer Österreich, Polen und Ungarn im Zeitraum 2008 bis etwa 2015 fließen. Darüber hinaus sind bis 2020 drei neue Erdgaslager geplant; die Kosten für ihre Errichtung belaufen sich auf umgerechnet 500 Mio. Euro.



Der Stromverbrauch wird den Prognosen nach von 28.572 GWh im Jahre 2005 auf mindestens 35.987 oder höchstens 50.544 GWh im Jahre 2030 ansteigen. Dies lasse sich aus den Kapazitäten der Slowakei allein nicht erreichen, so Jahnatek. Das Defizit lasse sich aber dann ausgleichen, wenn 6600 MW neu installiert bzw. ungefähr 29 TWh mehr produziert würden.



Ausdrücklich wird in dem Papier erwähnt, dass im ostslowakischen Kecerovce nach Abschaltung des zweiten Blocks des Kernkraftwerks in Jaslovske Bohunice ein Kernkraftwerk mit einer installierten Leistung von 1200 MW errichtet werden soll. Das ist insofern bedeutsam, als über diesen Standort bisher nur spekuliert wurde.