Slowakei will Notstand ausrufen

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
Die Slowakei plant die Ausrufung des Notstands wegen ausbleibender Erdgaslieferungen aus Russland. Das berichtete die tschechische Nachrichtenagentur CTK am Dienstag unter Berufung auf den slowakischen Wirtschaftsminister Lubomir Jahnatek.
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Die Versorgung der Erdgaskunden solle aber nicht eingeschränkt werden.
Die Lieferungen von russischem Erdgas nach Mittel- und Westeuropa durch die Ukraine wurden deutlich reduziert. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig dafür verantwortlich.