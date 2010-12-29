Slowakei will Teile ihres Tafelsilbers zu Geld machen

Die Verkaufserlöse sollen zur Verminderung der öffentlichen Schulden verwendet werden, die sich 2011 voraussichtlich auf 32,3 Milliarden Euro belaufen werden. Allein zur Tilgung der Zinslast wendet der Fiskus jährlich rund 1 Milliarde Euro auf. Es wäre das erste Mal in der Geschichte der Slowakei, dass staatliche Beteiligungen über die Börse privatisiert würden.



An der Slovak Telekom hält der Staat 34 Prozent, privaten Interessenten sollten 15 Prozent am Unternehmen angeboten werden, so die Empfehlung des FNM. Allein dadurch könnten rund 500 Millionen Euro in die Staatskasse gespült werden. Bei den Autobusunternehmen ist der Verkauf von Minderheitenbeteiligungen geplant.



Viele offene Fragen



Unklar ist, wie mit den Kraftwerken - etwa in Bratislava oder Kosice - verfahren werden soll. Sie sind noch in vollständigem Eigentum des Staates. Der FNM plädiert dafür, die Unternehmen vollständig zu privatisieren. Das steht jedoch möglicherweise im Widerspruch zum Regierungsprogramm der Mitte-Rechts-Koalition von Ministerpräsidentin Iveta Radicova. Danach sind Verkäufe von Staatsbeteiligungen an Unternehmen möglich, Privatisierungen sogenannter strategischer Unternehmen jedoch ausgeschlossen.



Beim Begriff "strategische Unternehmen" handelt es sich um eine Wortschöpfung des früheren sozialdemokratischen Premiers Robert Fico, der gleich zu Beginn seiner Amtszeit Privatisierungen strategischer Unternehmen ausgeschlossen und etwa den Verkauf des Flughafens Bratislava an ein Konsortium unter Führung des Wiener Flughafens gestoppt hatte. Bis heute ist der Begriff nicht klar definiert. Kraftwerke fallen nach bisherigem Verständnis allerdings darunter, da Fico einmal das Heizkraftwerk in Kosice als Beispiel für ein strategisches Unternehmen bezeichnet hatte.