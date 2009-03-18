Slowakei zögert bei der Breitspur

Im Übrigen sollen aus Kostengründen für die Breitspurbahn bereits vorhandene regionale Streckenabschnitte modernisiert und nicht etwa eine neue Trasse gebaut werden, so Ministerpräsident Robert Fico vor kurzem im Parlament. Solche Abschnitte seien ab Cierna nad Tisou im Osten des Landes durchgängig durch die Südslowakei hindurch bis nach Pressburg vorhanden. Sie ließen sich auch für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke nutzen, falls sich die Regierung gegen die Breitspurbahn entscheide. "Wir haben nicht gesagt, dass wir morgen zu bauen anfangen", wiegelte Fico im Nationalrat ab. Das Kabinett werde erst auf Grundlage einer Studie, die im Juni vorliegen soll, endgültig über eine Breitspurbahn auf slowakischem Gebiet beraten.



Die Investitionen für den durch slowakisches Gebiet führenden Abschnitt der Breitspurbahn sind mit 4 Mrd. Euro veranschlagt, die Trasse würde zwischen 2011 und 2017 gebaut werden. Fest steht bisher nur, dass die Slowaken umgerechnet rund 240 Mio. Euro allgemein in die Eisenbahn investieren, alles andere ist Zukunftsmusik.