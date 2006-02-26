Slowenien auf dem Weg zum Euro

Damit sollen die Konsumenten auf die für den 1. Jänner 2007 vorgesehene Einführung des Euro vorbereitet werden, berichten Medien am Sonntag in Laibach. Die Regierung will mit der doppelten Preisauszeichnung auch eine Teuerungswelle und damit verbundene Inflation verhindern, hieß es. Ein Euro ist 239,64 Tolar wert.



Ob Estland und Litauen ebenfalls am 1.1.2007 der Eurozone beitreten können, ist hingegen fraglich, da die beiden Staaten nch nicht alle Kriterien erfüllt haben.



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