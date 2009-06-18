So ein Theater im Fernsehen!

Das mehr als maue Vor-Sommerloch auf den großen TV-Sendern gibt uns die Möglichkeit, einmal echte Kleinode vor den Vorhang zu bitten. Etwa den wirklich ambitionierten Theaterkanal des ZDF (via Digital-Sat zu empfangen). Hier wird täglich ein Kulturprogramm der Extraklasse serviert, mit einem großen Theaterstück täglich um 19.40 Uhr. So konnte man kürzlich Thomas Bernhards "Heldenplatz" wieder-entdecken (und sich fragen, wie sonderbar die späten achtziger Jahre doch waren, als sowas noch aufregte). Auch die Dokumentationen und Interviews kann man als Theaterfan nur loben. So umfassend wird man sonst nirgends über das Theaterleben informiert. Ein Spartenkanal im bestmöglichen Sinne. Und ein Vorbild für mögliche Sparten-Projekte des ORF.