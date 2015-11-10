So eine schöne alte Weste

Die Mode-Ära des Grunge war gemeinhin nicht gerade für ausgeklügelte Eleganz bekannt. DocMartens, Fetzenjeans, Flanellhemd, Wolljacke draufgedroschen - fertig war so ein Outfit. Zur Vollendung: Haare nicht oft schneiden und besser nicht waschen. Eventuell haben sich auch aus diesem Grund zögerliche Comebackversuche als nicht sehr haltbar erwiesen. Die meisten Menschen haben ja dann doch Arbeitgeber, die auf herzeigbares Äußeres Wert legen und olfaktorisch gesehen auch nicht über die Maßen tolerant sind.



Aber es mehren sich obskure Anzeichen, dass sich da eine Trendwende ankündigen könnte. Am Wochenende kam bei einer Auktion in Los Angeles ein Objekt zur Versteigerung, dass Arges befürchten lässt. Unter den Hammer kam ein Cardigan, den Kurt Cobain bei der der legendären Aufnahme von "MTV Unplugged" seiner Band Nirvana getragen hat. Die Weste ist (mindestens) aus dritter Hand, weil sie bereits Cobain quasi bei der Humana gekauft hat. Das schöne Stück besteht aus Mohair. Lycra und Polyacryl, lässt einen Knopf vermissen, kann dafür aber mit einem Brandfleck aufwarten. Geschätzt wurde der Cardigan auf 60.000 Dollar, ersteigert wurde er um mehr als das Doppelte, 137.500 Dollar. Zum Vergleich, eine zerdepperte Gitarre von Cobain brachte es bei einer Versteigerung einmal nur auf 100.000 Dollar, eine unbeschadete Gitarre auch nur auf 131.000 Dollar. Nicht auszudenken, wenn jemand noch eine nicht fertiggerauchte Zigarette von Cobain entdeckt. Da kann John Lennon mit den 31.000 Dollar für einen Zahn aber echt einpacken.