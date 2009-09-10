So eine Wirtschaft

Das deutsche Dokusoap-TV ist seit Donnerstag um eine schrullige Facette reicher: Nach den "Auswanderern" (wann kommen eigentlich die im Ausland auf die Nase gefallenen "Rückwanderer"?) wird auf Kabel1 jetzt innerhalb Deutschlands übersiedelt: Zur besten Sendezeit im Hauptabend rittern in "Wer wird Wirt?" drei Kandidatenpaare aus Frankfurt, Mannheim und Köln um einen bayrischen Biergarten, der modernisiert werden soll - und die örtliche Bevölkerung stimmt ab, welche "Gastarbeiter" den Zuschlag bekommen. Da fallen dann so intelligente Sätze wie: "Unser Konzept ist ganz einfach: Wir haben kein Konzept." Es gibt ja den bösen Spruch (Gastronomen, bitte weghören!): "Wer nix wird, wird Wirt." Vielleicht ist er in diesem speziellen Fall sogar zutreffend . . .