Social Marketing Preis '99 verliehen

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von Petra Medek
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Im Rahmen des 6. Österreichischen Fundraising & Social Marketing Kongresses, der noch bis heute Nachmittag in Großenzersdorf stattfindet, wurde gestern Abend der "ÖKI-Fund '99" für das beste
Social Marketing verliehen. In der Kategorie Fundraising Events ging die Trophäe an Gery Keszler für den Life Ball 99. Bei den Fundraising-Kampagnen punktete die Agentur Demner, Merlicek und Bergmann
mit "Nachbar in Not - Landminenopfer".