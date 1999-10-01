Social Marketing Preis '99 verliehen

Im Rahmen des 6. Österreichischen Fundraising & Social Marketing Kongresses, der noch bis heute Nachmittag in Großenzersdorf stattfindet, wurde gestern Abend der "ÖKI-Fund '99" für das beste



Social Marketing verliehen. In der Kategorie Fundraising Events ging die Trophäe an Gery Keszler für den Life Ball 99. Bei den Fundraising-Kampagnen punktete die Agentur Demner, Merlicek und Bergmann



mit "Nachbar in Not - Landminenopfer".