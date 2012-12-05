Socken oder misslungene Eigenkreationen?

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
9 Minheute
Von mei
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Die Wahl der richtigen Geschenke stellt Partner Jahr für Jahr vor eine große Herausforderung. Oft behilft man sich nach langem und vergeblichem Grübeln am Ende erst recht mit Notlösungen - die dann freilich häufig alles andere als willkommen sind. Die deutsche Internet-Partneragentur ElitePartner veröffentlichte nun, welche dieser Geschenke denn - statistisch - für den größten Ärger sorgen. Und soviel darf verraten sein: Selbstgebasteltes sorgt nicht automatisch für Freude.