Socken oder misslungene Eigenkreationen?

Die Wahl der richtigen Geschenke stellt Partner Jahr für Jahr vor eine große Herausforderung. Oft behilft man sich nach langem und vergeblichem Grübeln am Ende erst recht mit Notlösungen - die dann freilich häufig alles andere als willkommen sind. Die deutsche Internet-Partneragentur ElitePartner veröffentlichte nun, welche dieser Geschenke denn - statistisch - für den größten Ärger sorgen. Und soviel darf verraten sein: Selbstgebasteltes sorgt nicht automatisch für Freude.