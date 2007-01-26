Software mieten statt kaufen

Marktanalysten der International Data Corporation (IDC) sehen das SaaS als eines der IT-Trendthemen für 2007. Unternehmen sparen sich die Installation und Pflege von Anwendungen auf den Festplatten ihrer Rechner, indem sie Software gegen eine monatliche Miete über das Internet nutzen - und zwar immer nur dann, wenn sie die Software wirklich brauchen.



Branchenspezifische Vorreiter sind kleine Finanzdienstleister: 18 Prozent dieser Firmen setzen bereits auf das Software-Mietmodell. Auch elf Prozent der kleinen Handelsbetriebe nutzen das SaaS-Angebot, bevorzugt für Buchführung und als ERP-Lösung.



Der Hauptgrund für das derzeit noch relativ geringe Interesse an gemieteter Software: Das Gros der Befragten (65 Prozent) hat die entsprechenden Softwarelösungen bereits im Unternehmen installiert. 61 Prozent haben sich zudem noch nicht ausreichend mit der Thematik beschäftigt. Im Branchenvergleich ist der Aufklärungsbedarf im Handel überdurchschnittlich hoch.



Ein weiteres Argument gegen SaaS ist die bestehende Scheu, wichtige und sensible Daten außer Haus zu speichern. 53 Prozent der Unternehmer würden grundsätzlich wichtige Daten nicht aus dem Unternehmen geben, 38 Prozent sind der Meinung, dass die Sicherheit im eigenen Haus besser gegeben sei. Die Anbieter von SaaS-Modellen, so die Marktforscher von TechConsult, müssten daher mehr Vertrauen beim Anwender schaffen, um die noch bestehenden Sicherheitsbedenken auszuräumen.



Niedrigere Kosten als Hauptvorteil



Die Vorteile, die Software as a Service gegenüber Kaufsoftware bieten kann, sind den Firmenleitern weitgehend bewusst. Kostenersparnis steht dabei im Fokus der Befragten. 81 Prozent erwarten Kosteneinsparungen durch den Wegfall von Installation und Wartung. 76 Prozent rechnen damit, dass Lizenzkosten entfallen. Die Kürze der Zeit, in der eine SaaS-Anwendung eingerichtet werden kann, und die vereinfachte Wartung der IT-Infrastruktur erkennen 72 Prozent der Betriebe als Vorteil des Hosting-Modells. Durch den webbasierten Zugriff sind die Mitarbeiter zudem unabhängig vom Ort und können die Daten von unterwegs nutzen.



LinkStudie Software as a Service