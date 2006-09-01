Solarenergie als Spielwiese für heimische Unternehmen

"Bisher gibt es nicht viele Länder, die sich damit beschäftigen", sagt Fechner im Rahmen der PV-Tagung, die Mittwoch und Donnerstag in Wien stattfand. "Österreich hat hier bereits einen sehr guten Ruf", meint Arthur Sief, Geschäftsführer von Siko Solar, einem Produzent von Sonnenkollektoren in Jenbach in Tirol. Gute Chancen würden sich außerdem in Folge von gesetzlichen Bau-Verpflichtungen in Spanien und Italien bieten.



Wer ab Ende September in Spanien oder Rom Gebäude errichtet, muss je nach Größe und Lage des Hauses bis zu 70 Prozent seines Warmwasserbedarfs per Sonnenenergie decken. Auch die Errichtung von Photovoltaikanlagen ist ab einer bestimmten Größe Pflicht. "Das wird nicht schlagartig passieren. Viele sind erfinderisch in der Umgehung von Gesetzen", sagt Sief. Doch das Potenzial sei für heimische Firmen da und der Markt "riesig".