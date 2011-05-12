Sollen sie doch Kataloge kaufen

Warum der Aufruhr, sagt Penny. Man soll sich halt vorher informieren und nachher einen Katalog kaufen, ließ er ausrichten. Zuvorkommend eigentlich. Er könnte ja auch die Kassiere abprüfen lassen, wie gut man sich wirklich vorbereitet hat. Damit die Boulevard-Banausen, die nur kommen, weil sie über diesen Da Vinci mal etwas bei Dan Brown gelesen haben, gleich ausgesiebt werden. So eine Blockbusterschau zieht ja allerhand Gestalten an, frage nicht. Die können sich die Bilder ja wirklich auch auf der Homepage anschauen.



Aber ob das die schlaueste Taktik ist? Denn hat man einmal keinen Megaseller aus der Renaissance bei der Hand, freut man sich vielleicht, wenn der eine oder andere Besucher nicht nur virtuell vorbeischaut.